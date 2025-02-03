Променад вдоль катка, лифты и газовое отопление: как планируют реконструировать "Медеу"

В акимате Алматы рассказали, как планируют реконструировать каток "Медеу" - ключевым приоритетом названо сохранение исторического облика, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По информации Дирекции спортивных сооружений Алматы, в 2023 году было проведено обследование и оценка технического состояния катка "Медеу" и его инженерных сетей для разработки концепции модернизации и разработки ПСД.

Согласно заключению экспертизы, текущее состояние катка соответствует требованиям безопасности для массовых катаний.

Тем не менее при реконструкции предлагаются следующие основные направления модернизации.

По линии благоустройства территории высокогорного спортивного комплекса "Медеу" планируется:

создание прогулочной аллеи и променада вдоль западной линии катка;

обустройство лестничных маршей для прогулочных маршрутов вокруг катка;

благоустройство южного склона вдоль реки правый Есентай;

улучшение прилегающей территории;

установка двух лифтов при входе и выходе на юго-восточной и юго-западной части катка для маломобильных посетителей.

По линии модернизации инженерных систем планируется:

обновление холодильного оборудования, системы охлаждения ледового покрытия;

обновление технологической плиты с полной заменой трубных коммуникаций;

системы отопления на газ, модернизация системы отопления помещений и подогрева зрительских мест;

обновление инфраструктурных элементов для повышения энергоэффективности и удобства посетителей;

полная замена инженерных систем, коммуникаций и электрооборудования.

Кроме того, запланирована полная реконструкция гостиницы "Медеу".

"При реконструкции сохранение исторического облика и культурного наследия катка "Медеу" остается главным приоритетом", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, на официальном сайте катка "Медеу" указано, что его площадь – 10 500 квадратных метров льда. Каток расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря.

Каток является самым высокогорным из действующих открытых стадионов и лидером по количеству установленных мировых рекордов в конькобежном спорте.

Помимо этого, "Медеу" - самый посещаемый спортивный комплекс в Казахстане. Он также внесен в список памятников градостроительства и архитектуры.

Напомним, ранее премьер-министр Бектенов в ответ на запрос сенаторов сообщил, что реконструкция катка "Медеу" будет длиться три года - с 2025 по 2027 года включительно. Реконструировать каток будут за счет средств местного бюджета.

По словам премьера, акимат Алматы в рамках реконструкции примет меры по расширению его функциональных возможностей для проведения соревнований по хоккею с мячом (бэнди), чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.

Добавим, что в Алматы в этом году впервые реконструируют и театр им. Н. Сац: здание, построенное в 80-х годах, ни разу капитально не ремонтировалось. Ранее мы рассказывали, как оно будет выглядеть после реконструкции.