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Центральный стадион Алматы планируют модернизировать

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Стадион
Стадион. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Управлении спорта Алматы рассказали, когда будет модернизирован Центральный стадион города, построенный в 1958 году и рассчитанный на более чем 23 тыс. мест, передает корреспондент NUR.KZ.

В Управлении спорта сообщили, что Центральный стадион находится в доверительном управлении ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы".

"В рамках утвержденной "Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" предусмотрено развитие спортивной и учебно-тренировочной инфраструктуры путем модернизации имеющейся и строительства новых объектов", - говорится в сообщении Управления.

Отмечается, что на сегодня Управлением строительства города Алматы проводится работа по формированию бюджета и конкурсной документации на проведение тендера на определение разработчика проектно-сметной документации (ПСД) по модернизации спортивного объекта.

"Сроки начала реконструкции стадиона будут определены после завершения разработки ПСД, которая ожидается в 2025 году", - добавили в управлении.

В ведомстве рассказали, что в разные годы на стадионе была проведена реконструкция гидроизоляционного покрытия и беговых дорожек. Заменены старые деревянные посадочные места на новые пластиковые сидения. Установлено новое электронное табло. Проводились работы по устройству гидроизоляционного покрытия по всем трибунам большой арены. В 2004 году установлен навес над западной трибуной, общей площадью 4 230 м2. В 2009 году был проведен капитальный ремонт, произведена замена футбольного газона на современный газон.

В 2010-2011 годах был проводился текущий ремонт гидроизоляции перекрытия трибун, произведено покрытие беговых дорожек стадиона.

В 2016 году начались работы по приведению стадиона к соответствию 4-й категории Регламента УЕФА по инфраструктуре стадионов, приведены в соответствие с критериями данного регламента: раздевалки для футболистов, раздевалки для судей, комната делегата, медпункт, комната допинг-контроля, рабочая зона СМИ, зона гостеприимства VIP и другие подтрибунные помещения. Также проведена модернизация футбольного поля.

В 2017 году было обновлено освещение, введена в строй современная система видеонаблюдения и электронная система доступа на стадион.

В 2022 году был проведен текущий ремонт запасного поля с раздевалками и 6 беговых дорожек и текущий ремонт металлоконструкции западной трибуны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160207-centralnyy-stadion-almaty-planiruyut-modernizirovat/

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