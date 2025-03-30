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Казахстанец Михаил Шайдоров стал вице-чемпионом мира по фигурному катанию

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Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров попал на пьедестал чемпионата мира 2025 года, который прошел в Бостоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревновательную программу закрывала произвольная программа мужчин-одиночников. После короткой Шайдоров шел третьим и по итогам второго проката смог улучшить свое положение.

В произвольной программе фигурист получил положительные надбавки за все элементы. Он выполнил пять прыжков ультра-си, то есть повышенной сложности, в том числе четыре четверных. В частности, Шайдоров продемонстрировал каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер, который первым приземлил на официальных соревнованиях.

За произвольную программу казахстанец набрал 192,70 балла, что стало его личным рекордом. Также он обновил персональное достижение по общей сумме — 287,47 балла.

Данный результат позволил 20-летнему Шайдорову выиграть серебро и впервые попасть на пьедестал чемпионата мира. Он уступил только американцу Илье Малинину (318,56). Тройку призеров замкнул японец Юма Кагияма (278,19).

Благодаря этому успеху Шайдоров квалифицировался на зимнюю Олимпиаду-2026. Ранее лицензию также получила Софья Самоделкина, которая в женских соревнованиях заняла 14-е место.

Шайдоров стал третьим в истории казахстанским фигуристом, который попал на пьедестал чемпионата мира. Ранее это удавалось Денису Тену (серебро в 2013-м и бронза в 2015-м) и Элизабет Турсынбаева (серебро в 2019-м).

Ранее в нынешнем сезоне Шайдоров одержал победу на чемпионате четырех континентов, а также взял бронзу на Азиатских играх. Он тренируется под руководством российского специалиста Алексея Урманова — олимпийского чемпиона 1994 года в мужском одиночном катании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231553-kazahstanec-mihail-shaydorov-stal-vice-chempionom-mira-po-figurnomu-kataniyu/