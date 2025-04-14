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Фигуристу Шайдорову подарили двухкомнатную квартиру в Алматы после успеха на ЧМ

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Михаила Шайдорова поздравили в акимате
Михаила Шайдорова поздравили в акимате. Фото: акимат Алматы

Акимат Алматы поздравил фигуриста Михаила Шайдорова после его успешного выступления на ЧМ в Бостоне - спортсмен завоевал "серебро", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В акимате города спортсмена поздравил заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов, вручив денежный сертификат на 2,5 млн тенге.

Также спортсмену, за счет спонсорских средств, подарили двухкомнатную квартиру в Алматы.

"Вы вдохновляете сотни молодых спортсменов. Особая благодарность вашему тренеру Асем Касановой за профессионализм и вклад в развитие казахстанского фигурного катания", - отметил Шаханов.

Михаил поблагодарил город за поддержку.

"Это не только моя победа " это результат труда многих людей и победа всей страны", - заявил спортсмен.

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Напомним, на этом чемпионате Шайдоров обновил несколько собственных рекордов. Так, за произвольную программу казахстанец набрал 192,70 балла, а в общей сумме - 287,47 балла. Это лучшие показатели в его карьере.

Шайдоров стал третьим в истории казахстанским фигуристом, который попал на пьедестал чемпионата мира. Ранее это удавалось Денису Тену (серебро в 2013-м и бронза в 2015-м) и Элизабет Турсынбаевой (серебро в 2019-м).

Также мы писали, что, за серебряную медаль мирового первенства фигурист получил 7 тысяч долларов (примерно 3,5 миллиона тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2235672-figuristu-shaydorovu-podarili-dvuhkomnatnuyu-kvartiru-v-almaty-posle-triumfa-na-chm/