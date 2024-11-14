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"Алматы Арена", "Халык Арена" и другие спорткомплексы вернули в госсобственность

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Комплекс Halyk Arena
Комплекс Halyk Arena. Фото: olympic.kz

Несколько спорткомплексов в пяти регионах Казахстана вернули в госсобственность. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает NUR.KZ.

"В пяти регионах установлены риски неэффективного управления спортивными объектами. Ряд объектов уже возвращены в собственность государства. В Атырауской области - "Ледовый дворец" площадью 6 тыс. кв.м, который был необоснованно в 2018 году передан частному предпринимателю, управляющему хоккейным клубом "Бейбарыс-Атырау".

В Алматы в коммунальную собственность возвращены "Алматы Арена" и "Халык Арена", ранее находившиеся под управлением частной организации на безвозмездной основе в рамках ГЧП", - сообщил Данияр Бигайдаров на брифинге Антикора.

Он добавил, что в ЗКО возвращен стадион с футбольным полем, находящийся в доверительном управлении у частной организации. В Шымкенте возвращена в госсобственность доля 67% спортивного комплекса "Ледовый дворец", которая была продана за 128 млн тенге 7 лет назад.

"В Жамбылской области приватизированный в 2017 году и преобразованный в ТОО клуб по водному полу "Айша биби" перешел в собственность государства", - сообщил спикер.

Напомним, ранее в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

Также в Шымкенте в государственную собственность вернули участок рядом с парком стоимостью почти в 47 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187423-almaty-arena-halyk-arena-i-drugie-sportkompleksy-vernuli-v-gossobstvennost/

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