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"Впервые в истории": Головкин высказался о двух золотых медалях Азиады-2025 за день

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Казахстанские фристайлисты Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов (слева направо)
Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов (слева направо). Фото: Нургали Жумагазы / Национальный олимпийский комитет

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин прокомментировал успехи на Азиаде-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт НОК РК.

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Во вторник национальная сборная отметилась двумя золотыми медалями. В турнире по синхронным прыжкам среди фристайлистов победили Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев. Мужской биатлонный спринт выиграл Владислав Киреев.

Говоря об успехе в лыжной акробатике, Головкин подчеркнул уникальность достижения казахстанцев.

"Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев, искренне поздравляю вас с золотыми медалями Азиатских игр в Харбине! Ваше сегодняшнее выступление — это настоящий триумф! В борьбе со сильнейшими спортсменами вы доказали, что целеустремленность, терпение, сила духа и смелость способны привести к самым высоким вершинам. Ваше бесстрашие и мастерство вдохновили всю страну!
Впервые в истории Казахстана спортсмены по фристайл-акробатике поднялись на высшую ступень пьедестала Азиатских игр — это знаменательный момент, который навсегда останется в истории спорта. Отдельные слова благодарности и поздравления вашему тренеру Баглану Инкарбеку за его труд и веру в вас. Спасибо за радость и гордость, которые вы подарили каждому из нас. Вы — наши герои, вперед, к новым победам!" — сказал Головкин.

В контексте победы Киреева глава НОК напомнил о традициях Казахстана в биатлоне.

"Поздравляю всех казахстанцев и лично Владислава Киреева с титулом чемпиона Азиатских игр! У биатлона в нашей стране богатая история и сильные традиции, уверен, что эта победа станет вдохновением для тех, кто только начинает свой путь в этом виде спорта. Мы еще раз убедились, что наши спортсмены способны покорять любые вершины! Благодарим вас и ваших тренеров за кропотливый труд и несгибаемую волю к победе. Желаю, чтобы ваш спортивный путь был наполнен новыми достижениями, яркими моментами и незабываемыми победами", — заявил Головкин.

По итогам очередного соревновательного дня в копилке сборной Казахстана три золотые медали Азиады-2025. Ранее на высшую ступень пьедестала поднялась мужская сборная по шорт-треку.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219783-vpervye-v-istorii-gennadiy-golovkin-vyskazalsya-o-dvuh-zolotyh-medalyah-aziady-2025-za-den/