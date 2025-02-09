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Геннадий Головкин сделал заявление после исторического золота Азиатских игр

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Казахстанские шорт-трекисты Мерсаид Жаксыбаев и Глеб Ивченко (слева направо)
Мерсаид Жаксыбаев и Глеб Ивченко (слева направо). Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Глава Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин обратился к сборной Казахстана по шорт-треку, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт НОК.

В воскресенье мужская национальная команда одержала победу в эстафете на Азиатских играх в Харбине. Это первое в истории золото Казахстана в шорт-треке на данных соревнованиях.

"От имени Национального олимпийского комитета Казахстана и от себя лично искренне поздравляю Глеба Ивченко, Дениса Никишу, Мерсаида Жаксыбаева, Айбека Насена, Абзала Ажгалиева и Адиля Галиахметова с триумфальным завоеванием первой золотой медали сборной Казахстана на зимних Азиатских играх в Харбине!
Это первая награда высшей пробы для казахстанского шорт-трека на комплексных соревнованиях мирового уровня, и тысячи болельщиков стали свидетелями этого яркого достижения. Сегодня благодаря воле к победе вы заслуженно поднялись на первую ступень пьедестала, и гимн Казахстана спустя долгое время вновь будет звучать на зимнем первенстве Азиатского континента. Особая благодарность вашим тренерам, которые вместе с вами разделили путь к этой победе, которая стала огромной радостью для всей страны. Спасибо, алға, Казахстан!" — сказал Головкин.

Ранее итоги Азиады-2025 в шорт-треке подвел главный тренер национальной сборной Петр Гамидов. Суммарно команда в этом виде спорта выиграла одно золото и два серебра.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219145-gennadiy-golovkin-sdelal-zayavlenie-posle-istoricheskogo-zolota-aziatskih-igr/