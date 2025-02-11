Казахстанские фигуристы заняли пятое место в ритм-танце на Азиаде-2025

Казахстанцы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев заняли промежуточное пятое место в танцах на льду на Азиаде-2025 в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.
В этой дисциплине фигурного катания на соревнования заявились шесть дуэтов. Казахстан представляют только Наурызова и Датиев.
По итогам ритм-танца отечественные спортсмены набрали 55,02 балла и опередили лишь соперников из Индонезии.
Промежуточными лидерами стали японцы Утана Ёсида и Масая Морита, в активе которых 68,88 балла. Второе место в ритм-танце заняли китайцы Цзюньфэй Рен и Цзяньин Син (64,29). Третьими идут японцы Азуса Танака и Синго Нисияма (63,21).
Окончательное распределение мест произойдет по итогам произвольного танца, который фигуристы представят в среду.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219766-kazahstanskie-figuristy-idut-pyatymi-posle-ritm-tanca-na-aziade-2025/