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Казахстанские фигуристы заняли пятое место в ритм-танце на Азиаде-2025

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Казахстанские фигуристы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев
Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанцы Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев заняли промежуточное пятое место в танцах на льду на Азиаде-2025 в Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

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В этой дисциплине фигурного катания на соревнования заявились шесть дуэтов. Казахстан представляют только Наурызова и Датиев.

По итогам ритм-танца отечественные спортсмены набрали 55,02 балла и опередили лишь соперников из Индонезии.

Промежуточными лидерами стали японцы Утана Ёсида и Масая Морита, в активе которых 68,88 балла. Второе место в ритм-танце заняли китайцы Цзюньфэй Рен и Цзяньин Син (64,29). Третьими идут японцы Азуса Танака и Синго Нисияма (63,21).

Окончательное распределение мест произойдет по итогам произвольного танца, который фигуристы представят в среду.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219766-kazahstanskie-figuristy-idut-pyatymi-posle-ritm-tanca-na-aziade-2025/