Казахстанские конькобежцы вошли в топ-20 на зимней Азиаде-2025

Представители национальной сборной Казахстана по конькобежному спорту выступили на дистанции 1000 метров на зимних Азиатских играх в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстан в этой дисциплине представили четверо спортсменов: Алтай Жардембекулы, Никита Важенин, Артур Галиев и Роман Биназаров.

Лучший результат среди отечественных конькобежцев показал Жардембекулы, который занял девятое место. Он преодолел дистанцию за 1 минуту и 10,90 секунды. Биназаров (1 минута и 11,58 секунды) расположился на 11-й позиции, Галиев (1.11,78) — на 14-й, а Важенин (1.15,00) — на 16-й.

Чемпионом в данной дисциплине стал представитель Китая Нин Чжунъянь (1.08,81). Следом за ним расположился Чха Мин Гю из Южной Кореи. Замкнул тройку призеров еще один китайский конькобежец Лянь Цзывэнь.

Напомним, соревнования конькобежцев продолжатся на дистанции 1000 метров среди женщин, а также в командных гонках преследования.

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