Казахстанские биатлонистки вошли в топ-5 в первой гонке Азиады-2025

Женская сборная Казахстана по биатлону осталась без медалей в первой дисциплине на зимних Азиатских играх 2025 года в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник соревновательную программу в этом виде спорта открыл спринт на 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.

Лучшей из казахстанок стала Арина Крюкова, которая допустила один промах и заняла четвертое место. До медали ей не хватило 5,5 секунды. Пятерку сильнейших замкнула казахстанка Ольга Полторанина, которая отстрелялась безошибочно.

Другие представительницы республики Дарья Климина и Полина Егорова допустили по две ошибки на стрельбище и заняли седьмую и 13-ю позиции соответственно.

Победу в спринте с двумя промахами одержала Екатерина Аввакумова из Южной Кореи. Серебро и бронзу выиграли китаянки Мэн Фаньци и Тан Цзялинь соответственно, обе по разу ошиблись на огневых рубежах.

Позднее во вторник состоится мужской спринт. В четверг в биатлоне будут разыграны оставшиеся комплекты медалей — в эстафетах.

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