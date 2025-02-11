Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские биатлонистки вошли в топ-5 в первой гонке Азиады-2025

Опубликовано:

Казахстанская биатлонистка Арина Крюкова
Арина Крюкова. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Женская сборная Казахстана по биатлону осталась без медалей в первой дисциплине на зимних Азиатских играх 2025 года в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник соревновательную программу в этом виде спорта открыл спринт на 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.

Лучшей из казахстанок стала Арина Крюкова, которая допустила один промах и заняла четвертое место. До медали ей не хватило 5,5 секунды. Пятерку сильнейших замкнула казахстанка Ольга Полторанина, которая отстрелялась безошибочно.

Другие представительницы республики Дарья Климина и Полина Егорова допустили по две ошибки на стрельбище и заняли седьмую и 13-ю позиции соответственно.

Победу в спринте с двумя промахами одержала Екатерина Аввакумова из Южной Кореи. Серебро и бронзу выиграли китаянки Мэн Фаньци и Тан Цзялинь соответственно, обе по разу ошиблись на огневых рубежах.

Позднее во вторник состоится мужской спринт. В четверг в биатлоне будут разыграны оставшиеся комплекты медалей — в эстафетах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Азиада-2025
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219622-kazahstanskie-biatlonistki-voshli-v-top-5-v-pervoy-gonke-aziady-2025/