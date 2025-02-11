Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по лыжной акробатике выиграла третью медаль Азиады-2025

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Казахстанские фристайлистки Ардана Маханова и Аяна Жолдас (слева направо)
Ардана Маханова и Аяна Жолдас (слева направо). Фото: Нургали Жумагазы / Национальный олимпийский комитет

Казахстанские фристайлистки выиграли бронзу в лыжной акробатике на зимних Азиатских играх 2025 года, которые проходят в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник женщины разыграли комплект медалей в синхронных прыжках. Казахстан в этой дисциплине представляли Аяна Жолдас и Ардана Маханова. Они соперничали с двумя дуэтами из Китая и заняли третье место.

В лучшей из двух попыток Жолдас и Маханова набрали 59,16 балла. Победу одержали Фэн Цзюньси и Ван Сюэ (87,12), серебро выиграли Чэнь Мэйтин и Сюй Мэнтао (84,86).

Бронзовая медаль стала третьей для сборной Казахстана по фристайлу на Азиаде-2025. Все три раза на пьедестал поднималась Жолдас. Она выиграла бронзу в личных соревнованиях, а также серебро в смешанном командном турнире вместе с Шерзодом Хаширбаевым и Асылханом Асаном.

Позднее во вторник определятся призеры в синхронных прыжках у мужчин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219630-sbornaya-kazahstana-po-lyzhnoy-akrobatike-vyigrala-tretyu-medal-aziady-2025/