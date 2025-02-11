Сборная Казахстана по лыжной акробатике выиграла третью медаль Азиады-2025

Казахстанские фристайлистки выиграли бронзу в лыжной акробатике на зимних Азиатских играх 2025 года, которые проходят в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник женщины разыграли комплект медалей в синхронных прыжках. Казахстан в этой дисциплине представляли Аяна Жолдас и Ардана Маханова. Они соперничали с двумя дуэтами из Китая и заняли третье место.

В лучшей из двух попыток Жолдас и Маханова набрали 59,16 балла. Победу одержали Фэн Цзюньси и Ван Сюэ (87,12), серебро выиграли Чэнь Мэйтин и Сюй Мэнтао (84,86).

Бронзовая медаль стала третьей для сборной Казахстана по фристайлу на Азиаде-2025. Все три раза на пьедестал поднималась Жолдас. Она выиграла бронзу в личных соревнованиях, а также серебро в смешанном командном турнире вместе с Шерзодом Хаширбаевым и Асылханом Асаном.

Позднее во вторник определятся призеры в синхронных прыжках у мужчин.

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