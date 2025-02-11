Сборная Казахстана по керлингу одержала вторую победу на Азиаде-2025

Женская сборная Казахстана по керлингу провела очередной матч предварительного раунда на зимних Азиатских играх 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанских керлингисток была сборная Филиппин. Встреча продлилась максимальные восемь эндов из восьми и завершилась со счетом 5:4 в пользу команды Казахстана.
Сборную представили Ангелина и Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова и Мерей Тастемир.
Таким образом, у казахстанских керлингисток в активе две победы и два поражения.
Сегодня отечественная сборная проведет еще одну встречу против команды Катара. Старт матча назначен на 16:00 по казахстанскому времени. В этот же день сыграет и мужская сборная. Они встретятся в 11:00 с Южной Кореей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219640-sbornaya-kazahstana-po-kerlingu-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-aziade-2025/