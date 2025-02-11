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Сборная Казахстана по керлингу одержала вторую победу на Азиаде-2025

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Сборная Казахстана по керлингу
Сборная Казахстана по керлингу. Фото: Сали Сабиров

Женская сборная Казахстана по керлингу провела очередной матч предварительного раунда на зимних Азиатских играх 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником казахстанских керлингисток была сборная Филиппин. Встреча продлилась максимальные восемь эндов из восьми и завершилась со счетом 5:4 в пользу команды Казахстана.

Сборную представили Ангелина и Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова и Мерей Тастемир.

Таким образом, у казахстанских керлингисток в активе две победы и два поражения.

Сегодня отечественная сборная проведет еще одну встречу против команды Катара. Старт матча назначен на 16:00 по казахстанскому времени. В этот же день сыграет и мужская сборная. Они встретятся в 11:00 с Южной Кореей.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219640-sbornaya-kazahstana-po-kerlingu-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-aziade-2025/