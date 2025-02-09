Абзал Ажгалиев рассказал о завоевании исторического золота на Азиаде-2025

Лидер мужской сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев рассказал корреспонденту NUR.KZ об эмоциях после победы в финале эстафеты на 5000 метров на зимних Азиатских играх-2025.

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Сегодня, 9 февраля, казахстанские шорт-трекисты завоевали золотую медаль в мужской эстафете на 5000 метров.

Сразу после победы триумф национальной сборной прокомментировал один из героев столь высокого результата Абзал Ажгалиев.

"Поздравляю всю страну с такой радостью, с золотой медалью. Я думаю мы смогли порадовать весь Казахстан сегодня. Вчера, когда мы радовались историческому серебру в миксте, мы пообещали, что сегодня будет еще одна историческая медаль. На этой Азиаде мы смогли победить чемпионов мира и Олимпийских игр. Уровень нашего шорт-трека растет постоянно. Мы можем конкурировать с любыми странами. Еще раз хочу поздравить, потому что это большая победа для нашей страны. Поддерживайте зимние виды спорта! Мы ради вас показываем такой высокий результат", - заявил Абзал.

Ранее, исторический результат национальной команды прокомментировал главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Петр Гамидов.

Напомним, сегодня, также женская сборная отметилась серебряной медалью в эстафете на 3000 метров.

В общей сложности казахстанские шорт-трекисты принесли две серебряные и одну золотую медали.

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