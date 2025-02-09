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Ольга Рыпакова приняла участие в церемонии награждения шорт-трекисток на Азиаде-2025 (фото)

Опубликовано:

Ольга Рыпакова и женская сборная Казахстана по шорт-треку
Ольга Рыпакова и женская сборная Казахстана по шорт-треку. Фото: Сали Сабиров

Олимпийская чемпионка и председатель комиссии спортсменов НОК РК Ольга Рыпакова наградила женскую сборную Казахстана по шорт-треку серебряными медалями Азиады-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

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Сегодня, 9 февраля, женская сборная Казахстана смогла завоевать серебряные медали в командной эстафете на 3000 метров.

На церемонии награждения медали отечественным шорт-трекисткам вручила член исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, председатель комиссии спортсменов НОК РК, олимпийская чемпионка по легкой атлетике (тройной прыжок) Ольга Рыпакова.

Напомним, сегодня первое золото национальной сборной принесли шорт-трекисты в мужской эстафете на 5000 метров.

Ранее Рыпакова рассказала о встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219166-olga-rypakova-prinyala-uchastie-v-ceremonii-nagrazhdeniya-short-trekistok-na-aziade-2025-foto/