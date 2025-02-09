"Планировали золото": в сборной Казахстана по шорт-треку подвели итог Азиады-2025

Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Петр Гамидов прокомментировал выступление на зимних Азиатских играх 2025 года в беседе с корреспондентом NUR.KZ.

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В воскресенье в этом виде спорта были разыграны последние комплекты наград. Мужская сборная Казахстана победила в эстафете и принесла национальной команде первое золото Азиады-2025. В аналогичной женской дисциплине отечественные спортсменки выиграли серебро. Ранее сборная Казахстана также заняла второе место в смешанной эстафете.

"Безусловно, мы рады. Тяжелая ответственность на нас висела, так как мы открывали медальный зачет, завоевали первые медали. Конечно, мы радуемся! Мы принесли первое золото Казахстану. Желаем всем остальным видам спорта показать такой же результат. Мы старались, поработали и сегодня ночью уже улетаем на мужской этап Кубка мира", — сказал Гамидов NUR.KZ.

Тренер добавил, что отсутствие медалей в личных дисциплинах расстроило команду, однако на эстафетные гонки удалось собраться.

"Мы планировали, что в командных дисциплинах у нас должно было быть золото. Это шорт-трек, здесь все может произойти, но тем не менее команда настроена. Даже в связи с тем, что не получилось в "личках", расстроились, но собрались перед финалом.

Вы сами видели забег. До последнего нельзя было сказать о конечном результате — даже до пересечения финишной линии. Там судьям нужно было принять решение. Здесь могло все повлиять. До официального вывешивания результатов мы не могли точно сказать".

По итогам двух медальных дней в активе сборной Казахстана одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды.

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