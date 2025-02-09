Мужская сборная Казахстана по керлингу с победы стартовала на Азиаде-2025

Сборная Казахстана по керлингу с победы начала выступление в мужском турнире Азиатских игр 2025 года в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.
В рамках группы А команда встретилась с представителями Китайского Тайбэя и выиграла со счетом 10:5. Соперники провели семь полных эндов из максимальных восьми.
Победа позволила казахстанцам войти в число лидеров группы вместе с Южной Кореей. Также в одной пятерке с этими командами Филиппины и Кыргызстан.
Для попадания в плей-офф и продолжения борьбы за медали необходимо попасть в топ-3 своей группы. Победители обеих пятерок напрямую выйдут в полуфинал.
Напомним, мужскую сборную Казахстана по керлингу на Азиаде-2025 представляют Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов и Арман Иржанов.
Ранее в воскресенье выступление на турнире начала и женская национальная команда, но она потерпела поражение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219162-muzhskaya-sbornaya-kazahstana-po-kerlingu-s-pobedy-startovala-na-aziade-2025/