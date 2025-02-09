Мужская сборная Казахстана по керлингу с победы стартовала на Азиаде-2025

Сборная Казахстана по керлингу с победы начала выступление в мужском турнире Азиатских игр 2025 года в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Сборная Казахстана по хоккею обыграла Южную Корею и первого места вышла в финальный раунд Азиады-2025

В рамках группы А команда встретилась с представителями Китайского Тайбэя и выиграла со счетом 10:5. Соперники провели семь полных эндов из максимальных восьми.

Победа позволила казахстанцам войти в число лидеров группы вместе с Южной Кореей. Также в одной пятерке с этими командами Филиппины и Кыргызстан.

Для попадания в плей-офф и продолжения борьбы за медали необходимо попасть в топ-3 своей группы. Победители обеих пятерок напрямую выйдут в полуфинал.

Напомним, мужскую сборную Казахстана по керлингу на Азиаде-2025 представляют Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов и Арман Иржанов.

Ранее в воскресенье выступление на турнире начала и женская национальная команда, но она потерпела поражение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.