Казахстанцы остались без медалей исторического турнира на Азиатских играх

Представители Казахстана не попали на пьедестал индивидуального турнира по ски-альпинизму на Азиатских играх 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

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Данный вид спорта дебютировал в программе соревнований. Казахстанцы не дошли до финальной стадии.

У женщин страну представляла только Асем Назырова, которая выбыла в полуфинале. На этой же стадии у мужчин остановились Денис Власов и Нияз Джанзаков. Шынгыс Байкашев и Тимур Артюхин не смогли преодолеть квалификацию.

Оба комплекта медалей в полном объеме забрали китайцы. Также до финалов дошли представители Японии.

Ски-альпинизм представляет собой сочетание лыжных гонок, горнолыжного спорта и альпинизма. Он будет впервые включен в олимпийскую программу на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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