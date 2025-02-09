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Дисквалификация и сход с дистанции: казахстанские горнолыжники не попали на пьедестал Азиады-2025

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Казахстанский горнолыжник Захар Кучин
Захар Кучин. Фото: Matt Roberts/Getty Images

Сборная Казахстана по горнолыжному спорту осталась без медалей Азиатских игр 2025 года, которые проходят в китайских Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

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В воскресенье единственный комплект наград разыграли мужчины — в слаломе. Победу одержал японец Такаюки Кояма, бронзу взял его соотечественник Нео Камада. Серебро выиграл Юн Дун Хьюн из Южной Кореи.

Лучшим из казахстанцев стал Захар Кучин, который по итогам двух попыток занял 11-е место. Ростислав Хохлов и Данил Сысоев не смогли финишировать, Алексей Кулаков получил дисквалификацию.

Таким образом, лучшим результатом на Азиаде-2025 для сборной Казахстана по горнолыжному спорту осталось девятое место Марии Шкабаровой в женском слаломе. На этом программа соревнований в данном виде спорта завершилась.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219126-diskvalifikaciya-i-shod-s-distancii-kazahstanskie-gornolyzhniki-ne-popali-na-pedestal-aziady-2025/