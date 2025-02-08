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Казахстанский лыжник Константин Борцов выиграл бронзу Азиады-2025

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Қазақ тілінде оқу
Казахстанский лыжник Константин Борцов
Константин Борцов. Фото: Нургали Жумагазы / Национальный олимпийский комитет

Лыжник Константин Борцов принес сборной Казахстана третью медаль зимних Азиатских игр 2025 года, которые проходят в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен попал на пьедестал в индивидуальном спринте классическим стилем. В финале Борцов уступил победителю 2,09 секунды и показал третий результат. Выше него оказались только китаец Ван Цян (золото) и японец Харуки Ямасита (серебро).

Еще один казахстанец Олжас Климин в решающем забеге занял пятое место. Владислав Ковалев и Ильяс Исабек выбыли в полуфинале.

У женщин до решающей стадии дошли казахстанки Дарья Ряжко и Надежда Степашкина, которые заняли итоговые пятое и шестое места соответственно. Все медали забрали представительницы Китая. Другие казахстанки Мария Люфт и Ксения Шалыгина выбыли в полуфинале.

Медаль Борцова стала для национальной команды третьей на Азиаде-2025. Ранее серебро выиграли смешанная сборная по шорт-треку и конькобежец Евгений Кошкин.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219010-kazahstanskiy-lyzhnik-konstantin-borcov-vyigral-bronzu-aziady-2025/