Сборная Казахстана по хоккею одержала волевую победу над Японией на Азиаде-2025

Мужская сборная Казахстана по хоккею провела четвертый матч на зимних Азиатских играх в китайском Харбине и одержала победу, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча с Японией прошла на ледовом стадионе Харбина и завершилась победой подопечных Олега Болякина со счетом 4:1.

Первыми счет открыли соперники. В середине второй минуты стартового периода Масато Окубо поразил ворота казахстанского голкипера Андрея Шутова. Отечественная сборная смогла отыграться усилиями Александра Борисевича на 15-й минуте первого отрезка.

Во второй двадцатиминутке Адиль Бекетаев и Евгений Рымырев в большинстве вывели команду вперед, а на старте третьего периода капитан сборной Роман Старченко в равных составах укрепил преимущество Казахстана - 4:1.

Счет до конца противостояния не изменился, и таким образом казахстанские хоккеисты оформили четвертую победу на Азиаде-2025.

Национальная команда набрала максимальные 12 очков и закрепилась на первом месте в группе А.

Следующую встречу сборная Казахстана проведет 10 февраля против Южной Кореи. Ориентировочное начало встречи - 9:00 по казахстанскому времени.

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