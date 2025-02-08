Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по хоккею одержала волевую победу над Японией на Азиаде-2025

Опубликовано:

Сборная Казахстана по хоккею на Азиаде-2025
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Мужская сборная Казахстана по хоккею провела четвертый матч на зимних Азиатских играх в китайском Харбине и одержала победу, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча с Японией прошла на ледовом стадионе Харбина и завершилась победой подопечных Олега Болякина со счетом 4:1.

Первыми счет открыли соперники. В середине второй минуты стартового периода Масато Окубо поразил ворота казахстанского голкипера Андрея Шутова. Отечественная сборная смогла отыграться усилиями Александра Борисевича на 15-й минуте первого отрезка.

Во второй двадцатиминутке Адиль Бекетаев и Евгений Рымырев в большинстве вывели команду вперед, а на старте третьего периода капитан сборной Роман Старченко в равных составах укрепил преимущество Казахстана - 4:1.

Счет до конца противостояния не изменился, и таким образом казахстанские хоккеисты оформили четвертую победу на Азиаде-2025.

Национальная команда набрала максимальные 12 очков и закрепилась на первом месте в группе А.

Следующую встречу сборная Казахстана проведет 10 февраля против Южной Кореи. Ориентировочное начало встречи - 9:00 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Азиада-2025
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2218995-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-oderzhala-pobedu-nad-yaponiey-na-aziade-2025/