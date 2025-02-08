Женская сборная Казахстана по горнолыжному спорту осталась без медалей Азиады-2025

Казахстанские горнолыжницы не попали на пьедестал зимних Азиатских игр 2025 года, которые проходят в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.
Единственный комплект медалей в этом виде спорта женщины разыграли в слаломе.
После первой попытки казахстанка Александра Скороходова шла на четвертой позиции, однако во второй она не смогла финишировать и выбыла из борьба за награды. Александра Троицкая получила дисквалификацию.
В итоге лучший результат в сборной Казахстана показала Мария Шкабарова, которая заняла девятое место. Ксения Бережная замкнула топ-10.
Победу в слаломе одержала японка Чисаки Маэда. Бронзу выиграла ее соотечественница Ерен Ватанабе, серебро — Гим Со Хуи из Южной Кореи.
В воскресенье единственный комплект медалей в горнолыжном спорте разыграют мужчине. Они также стартуют в слаломе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218998-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-gornolyzhnomu-sportu-ostalas-bez-medaley-aziady-2025/