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Женская сборная Казахстана по горнолыжному спорту осталась без медалей Азиады-2025

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Казахстанские горнолыжницы Ксения Бережная, Александра Троицкая и Мария Шкабарова (слева направо)
Ксения Бережная, Александра Троицкая и Мария Шкабарова (слева направо). Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанские горнолыжницы не попали на пьедестал зимних Азиатских игр 2025 года, которые проходят в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

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Единственный комплект медалей в этом виде спорта женщины разыграли в слаломе.

После первой попытки казахстанка Александра Скороходова шла на четвертой позиции, однако во второй она не смогла финишировать и выбыла из борьба за награды. Александра Троицкая получила дисквалификацию.

В итоге лучший результат в сборной Казахстана показала Мария Шкабарова, которая заняла девятое место. Ксения Бережная замкнула топ-10.

Победу в слаломе одержала японка Чисаки Маэда. Бронзу выиграла ее соотечественница Ерен Ватанабе, серебро — Гим Со Хуи из Южной Кореи.

В воскресенье единственный комплект медалей в горнолыжном спорте разыграют мужчине. Они также стартуют в слаломе.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2218998-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-gornolyzhnomu-sportu-ostalas-bez-medaley-aziady-2025/