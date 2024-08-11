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Почему ведущий велогонщик Сергей Пономарев не поехал на Олимпиаду, рассказали в НОК

Опубликовано:

Сергей Пономарев
Сергей Пономарев. Фото: olympic.kz

В Национальном олимпийском комитете рассказали, почему ведущий велогонщик из Актау Сергей Пономарев не получил лицензию на Олимпийские игры в Париже, передает Lada.kz.

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Редакция направила официальный запрос и получила ответ от генерального директора НОК Нурлана Ногербека.

По его словам, согласно действующим правилам, квота по велотреку не имеет индивидуального назначения. Отбор спортсменов для участия в соревнованиях, в том числе Олимпийских играх, осуществляется главным тренером национальной сборной по соответствующему виду спорта.

"Следует подчеркнуть, что Национальный олимпийский комитет не принимает участия в процессе отбора кандидатов на соревнования, включая Олимпийские игры.

В соответствии с Правилами Международного олимпийского комитета после получения квоты аккредитованная республиканская федерация обязана предоставить в Национальный олимпийский комитет подтверждение об использовании квоты, а также заявку на участие с указанием фамилии и имени спортсмена.

В свою очередь, Национальный олимпийский комитет, действуя в пределах своей компетенции, направляет в Международный олимпийский комитет подтверждение касательно использования квоты вместе с заявкой на участие в Олимпийских играх, полученной от аккредитованной республиканской федерации", - объяснил Нурлан Ногербек.

Журналисты издания задались вопросом, для чeгo тогда среди спортсменов пpoxoдит pecпyбликaнcкий oтбop, ecли пepвoe мecтo в нeм нe дaeт пpaвo пoexaть нa Олимпийские игры.

Напомним, в июле в сборной Казахстана по велоспорту на треке назвали имя атлета, который отправится на Олимпийские игры в Париже. В итоге страну представил Андрей Чугай, выбывший на предварительной стадии и в спринте, и в кейрине.

При этом национальный чемпионат в спринте 4 июля выиграл Сергей Пономарев.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2147418-pochemu-vedushchiy-velogonshchik-sergey-ponomarev-ne-poehal-na-olimpiadu-rasskazali-v-nok/

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