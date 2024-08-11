У главного тренера сборной Узбекистана произошла остановка сердца на Олимпиаде

У главного тренера сборной Узбекистана по боксу Тулкина Киличева остановилось сердце на Олимпиаде в Париже. Ему спасли жизнь два члена медицинской бригады федерации бокса Великобритании, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт GB Boxing.

По данным федерации бокса Великобритании, во время празднования золотой медали, завоеванной Хасанбоем Дусматовым, у главного тренера сборной Узбекистана по боксу внезапно случилась остановка сердца.

Доктор Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис были первыми, кто бросился на помощь. С помощью дефибриллятора Тулкина Киличева привели в сознание.

"Тренерская команда вернулась в зону разминки, все они праздновали победу, а затем из этой зоны донеслись крики, которые вовсе не были похожи на празднование. Просили врача и о помощи. Хардж был первым, кто откликнулся, и я последовал за ним с травматологической сумкой, которую мы носим с собой", - вспоминает Лиллис.

По его словам, когда он через 30 секунд оказался на месте, его коллега уже начал делать тренеру искусственное дыхание, а он использовал дефибриллятор.

"Сначала он не приходил в сознание, но примерно через 20-30 секунд после того, как Хардж продолжил делать искусственное дыхание, он внезапно пришел в сознание, и это было здорово", - говорит физиотерапевт.

После этого Киличев был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировали.

Напомним, чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Хасанбой Дусматов в финале весовой категории до 51 килограмма в Париже победил француза Биллала Беннама единогласным решением судей со счетом 5:0 и стал двукратным олимпийским чемпионом.

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