Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 11 августа

В последний день летних Олимпийских игр в Париже выступят двое казахстанских спортсменов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов наших атлетов по времени Астаны.
11:00. Легкая атлетика. Марафон, финал (ж)
Жанна Мамажанова. (Медальный забег)
14:00. Вольная борьба. Утешительный раунд (м)
Алишер Ергали — Амир Али Азарпира (Иран). До 97 кг (В случае победы будет бороться за бронзу).
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
12:00. Гандбол. Матч за бронзу (м)
13:35. Водное поло. Матч за бронзу (м)
14:00. Современное пятиборье. Личный зачет, финал (ж)
14:30. Баскетбол. Матч за бронзу (ж)
14:30. Тяжелая атлетика. Свыше 81кг (ж)
15:45. Трековые велогонки. Спринт, финалы (ж)
16:00. Волейбол. Финал (ж)
16:23. Трековые велогонки. Кейрин, финалы (м)
16:30. Гандбол. Финал (м)
16:56. Трековые велогонки. Омниум, по очкам (4 из 4) (ж)
17:00. Водное поло. Финал (м)
18:30. Баскетбол. Финал (ж).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147341-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-11-avgusta/