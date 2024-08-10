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Казахстанский велогонщик Андрей Чугай не попал в четвертьфинал Олимпиады-2024

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Казахстанский велогонщик Андрей Чугай
Андрей Чугай. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанец Андрей Чугай не смог квалифицироваться в четвертьфинал Олимпиады-2024 в кейрине — одной из дисциплин велоспорта на треке, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее представитель республики не смог напрямую квалифицироваться в четвертьфинал из предварительной стадии. Второй шанс продолжить борьбу за медали Чугай получил в утешительном раунде.

Он стартовал в последнем четвертом заезде, первые результаты которого были аннулированы из-за падения Квеси Брауна. Спортсмену из Тринидада и Тобаго потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали на носилках.

В повторном заезде в отсутствие пострадавшего приняли участие три велогонщика. Для выхода в четвертьфинал Чугаю нужно было финишировать в топ-2.

Однако казахстанец занял третье место, отстав от соперников на 0,090 и 0,037 секунды соответственно. Чугай завершил выступление на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147334-kazahstanskiy-velogonshchik-andrey-chugay-ne-popal-v-chetvertfinal-olimpiady-2024/

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