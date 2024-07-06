Стал известен спортсмен, который представит Казахстан на Олимпиаде-2024 в велотреке

В сборной Казахстана по велоспорту на треке назвали имя атлета, который отправится на Олимпийские игры в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Казахстанская команда по велотреку стала обладательницей олимпийской квоты. Это стало возможным после того, как состоялся процесс перераспределения неиспользованных квот. Казахстан получил путевку в кейрине, что также позволит спортсмену выступить и в спринте. Квота не являлась именной.
В итоге, согласно информации федерации, на Олимпиаду отправится Андрей Чугай.
При этом важно подчеркнуть, что национальный чемпионат в спринте 4 июля выиграл Сергей Пономарев.
Ранее, стали известно, что Евгений Федоров и Алексей Луценко представят страну на ОИ-2024 в велоспорте на шоссе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2130075-stal-izvesten-sportsmen-kotoryy-predstavit-kazahstan-na-olimpiade-2024-v-velotreke/