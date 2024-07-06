Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стал известен спортсмен, который представит Казахстан на Олимпиаде-2024 в велотреке

Опубликовано:

Велогонщик Андрей Чугай
Андрей Чугай. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В сборной Казахстана по велоспорту на треке назвали имя атлета, который отправится на Олимпийские игры в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанская команда по велотреку стала обладательницей олимпийской квоты. Это стало возможным после того, как состоялся процесс перераспределения неиспользованных квот. Казахстан получил путевку в кейрине, что также позволит спортсмену выступить и в спринте. Квота не являлась именной.

В итоге, согласно информации федерации, на Олимпиаду отправится Андрей Чугай.

При этом важно подчеркнуть, что национальный чемпионат в спринте 4 июля выиграл Сергей Пономарев.

Ранее, стали известно, что Евгений Федоров и Алексей Луценко представят страну на ОИ-2024 в велоспорте на шоссе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2130075-stal-izvesten-sportsmen-kotoryy-predstavit-kazahstan-na-olimpiade-2024-v-velotreke/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie