Россию не допустили до Олимпиады-2026

Российские спортивные команды, включая национальную сборную РФ по хоккею на льду, не допущены до Олимпийских игр 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Такое заявление сделал Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник, 27 мая.

Указывается, что соответствующий запрет, наложенный в связи с войной России против Украины, останется в силе. Поводом для заявления МОК стали сообщения в российских СМИ об обсуждениях между представителями Федерации хоккея России и Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) относительно возможного допуска сборной РФ по хоккею к Олимпиаде.

"Рекомендация исполкома МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остается в силе. Это решение основано на том, что группа спортсменов в нейтральном статусе, соревнующихся в индивидуальных видах, по определению не может считаться командой. Мы принимаем к сведению, что IIHF подтвердила, что будет следовать этой рекомендации", - говорится в сообщении комитета.

После тщательной проверки МОК небольшое число атлетов из России и Беларуси были допущены к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе, то есть без национальной атрибутики.

Напомним, что в марте 2022 года ряд спортивных организаций решил отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Например, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

Тогда же теннисисты из России и Беларуси были отстранены от командных турниров ITF.

Позже стало известно, что российских и белорусских спортсменов отстранили и от участия в Паралимпийских играх.

А на прошлой неделе сообщалось, что суд Швейцарии лишил Россию первого места по медалям на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

К слову, страны Евросоюза требуют отстранить от мирового спорта и Израиль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.