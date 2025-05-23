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Суд Швейцарии лишил Россию первого места по медалям на Олимпиаде в Сочи

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Флаги Олимпийских игр и России
Флаги Олимпийских игр и России. Фото: Paul Gilham/Getty Images

Последняя инстанция отклонила апелляции российского биатлониста Устюгова на лишение наград Игр в Ванкувере и Сочи, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на ведомство, отвечающее за контроль над соблюдением антидопинговых правил в биатлоне Biathlon Integrity Unit, федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции российского биатлониста Евгения Устюгова на лишение медалей Олимпиад 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил. Это была последняя инстанция для обжалования.

Устюгова наказали на основании отклонений в биологическом паспорте и данных Московской антидопинговой лаборатории. Все его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона 2013/14 аннулированы.

Это означает, что золото Устюгова в масс‑старте и бронза в мужской эстафете на Играх в Ванкувере, как и золото сборной России в эстафете в Сочи-2014, окончательно аннулированы.

Теперь МОК перераспределит медали, и норвежцы официально сместят россиян с первого места в медальном зачете Игр-2014, пишет издание.

Напомним, Олимпийские игры в российском Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Сочи получил право принять у себя зимнюю Олимпиаду в 2007 году на 119-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), прошедшей в столице Гватемалы.

Как пишет РИА Новости, в Играх в Сочи приняли участие 2 876 спортсменов, представляющих 88 стран. В состав российской олимпийской сборной был включен 241 спортсмен, они участвовали в 95 из 98 видов программы Игр.

Сборная России завершила зимнюю Олимпиаду в Сочи, заняв первое место в медальном зачете и обновив национальные рекорды по золотым и общему числу наград белых Игр. В копилке российской команды оказались 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2248002-sud-shveycarii-lishil-rossiyu-pervogo-mesta-po-medalyam-na-olimpiade-v-sochi/