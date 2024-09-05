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Паралимпиец Дегтярев обратился к казахстанцам после получения очередного золота (видео)

Опубликовано:

Казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев
Давид Дегтярев. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Первый двукратный паралимпийский чемпион Казахстана Давид Дегтярев поблагодарил казахстанцев за поддержку и выразил благодарность всему народу страны, передает NUR.KZ.

РКГП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями" и Министерство туризма и спорта страны опубликовали видео, на кадрах которого чествуют казахстанских призеров Паралимпийских игр в Париже.

Первый двукратный чемпион Паралимпиады из Казахстана Давид Дегтярев обратился к болельщикам с благодарностью.

"Всем огромное спасибо за поддержку. Большое спасибо всем тем, кто за меня молился, верил, таил надежды, моей семье, которая меня вырастила, воспитала и сделала таким, какой я есть. Огромное спасибо ЦСП, клубу "Мерген", огромное спасибо начальнику Улану, огромное спасибо моему тренеру Юрию Николаевичу Колесникову. Спасибо казахстанскому народу", - сказал Давид Дегтярев.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева.

"Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа", - написал глава государства на своей социальной странице Х.

Также новый министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов поздравил Дегтярева со второй золотой медалью Паралимпиады.

Накануне стало известно, что Давид Дегтярев стал первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории Казахстана.

Спортсмен выступал в весовой категории до 54 килограммов. Среди 10 атлетов он показал лучший результат. В зачет пошла последняя попытка, в которой Давид поднял штангу весом 188 килограммов.

28-летний Дегтярев взял золото на вторых подряд Играх. Он стал первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории страны.

Напомним, 28 августа в Париже состоялась церемония открытия летней Паралимпиады-2024.

Всего на Паралимпиаде выступает рекордное количество пара атлетов из Казахстана - 44 человека в девяти видах спорта. Паралимпийские игры продлятся до 9 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157433-paralimpiyskiy-chempion-degtyarev-obratilsya-k-kazahstancam-video/

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