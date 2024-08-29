Казахстанские паралимпийцы пронесли флаг страны на открытии Игр в Париже

Знаменосцы сборной Казахстана Берик Измаганбетов и Севда Алиева пронесли флаг Казахстана на торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Мероприятие проходит в ночь со среды на четверг в центре столицы Франции на Площади Согласия.
Государственный флаг на торжественной церемонии открытия соревнований в Париже пронесли десятикратный победитель чемпионата Казахстана по волейболу сидя Берик Измаганбетов и чемпионка страны по пара пулевой стрельбе Севда Алиева.
Всего на Паралимпиаде выступит рекордное количество пара атлетов из Казахстана – 44 человека в девяти видах спорта. Впервые отечественные паралимпийцы примут участие в командном виде спорта – волейболе сидя.
Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 9 сентября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2154666-kazahstanskie-paralimpiycy-pronesli-flag-strany-na-otkrytii-igr-v-parizhe-foto/