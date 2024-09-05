Токаев поздравил Давида Дегтярева с победой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, сообщает Акорда в своем Telegram-канале.

"Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа", - написал глава государства на своей социальной странице Х.

Накануне стало известно, что Давид Дегтярев стал первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории Казахстана.

Спортсмен выступал в весовой категории до 54 килограммов. Среди 10 атлетов он показал лучший результат. В зачет пошла последняя попытка, в которой Давид поднял штангу весом 188 килограммов.

28-летний Дегтярев взял золото на вторых подряд Играх. Он стал первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории страны.

Напомним, 28 августа в Париже состоялась церемония открытия летней Паралимпиады-2024.

Планируется, что всего на Паралимпиаде выступит рекордное количество пара атлетов из Казахстана - 44 человека в девяти видах спорта. Впервые отечественные паралимпийцы примут участие в командном виде спорта - волейболе сидя.

Паралимпийские игры продлятся до 9 сентября.