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Новый министр туризма и спорта поздравил первого казахстанского чемпиона Паралимпиады-2024 (видео)

Опубликовано:

Казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев
Давид Дегтярев. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов поздравил отечественного пауэрлифтера Давида Дегтярева со второй золотой медалью Паралимпиады, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В среду Дегтярев стал лучшим в весовой категории до 54 килограммов. Казахстанцу удалось поднять снаряд весом в 188 килограммов. Отметим, что он стал первым двукратным чемпионом Паралимпиады в истории страны.

“Поздравляю Давида Дегтярева с победой на летних Паралимпийских играх в Париже. Я рад, что наш спортсмен вновь продемонстрировал железную волю к победе, целеустремленность и чемпионский характер. На Паралимпиаде в Токио Дегтярев также стал обладателем золотой медали, и мы гордимся, что и в этом году ему удалось подняться на пьедестал Олимпа”, – заявил Мырзабосынов.

На данный момент в активе нашей команды имеется три медали: золотая, серебряная и бронзовая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157349-novyy-ministr-turizma-i-sporta-rk-pozdravil-pervogo-kazahstanskogo-chempiona-paralimpiady-2024-video/

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