Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Церемония открытия Паралимпиады-2024: время начала и трансляция

Опубликовано:

Летняя Паралимпиада-2024 в Париже
Паралимпиада-2024 в Париже. Фото: Alex Slitz/Getty Images

В среду, 28 августа, в Париже состоится церемония открытия летней Паралимпиады-2024, которая станет первым мероприятием в рамках Игр, передает корреспондент NUR.KZ.

В отличие от Олимпиады, календарь не подразумевает соревнований до церемонии открытия. Это мероприятие станет единственным на Паралимпиаде в среду.

Церемония открытия состоится на Площади Согласия в центре Парижа. Там же завершится парад наций, который начнется у Триумфальной арки и пройдет по Елисейским полям.

Мероприятие стартует в 23:00 по казахстанскому времени и ориентировочно продлится не менее трех часов.

В рамках церемонии будет завершена эстафета паралимпийского огня, а Игры-2024 официально объявят открытыми.

В Казахстане прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах "Qazaqstan" и "Qazsport". Заявляется, что эфиры начнутся в 23:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2154426-ceremoniya-otkrytiya-paralimpiady-2024-vremya-nachala-i-translyaciya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie