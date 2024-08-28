Церемония открытия Паралимпиады-2024: время начала и трансляция

В среду, 28 августа, в Париже состоится церемония открытия летней Паралимпиады-2024, которая станет первым мероприятием в рамках Игр, передает корреспондент NUR.KZ.

В отличие от Олимпиады, календарь не подразумевает соревнований до церемонии открытия. Это мероприятие станет единственным на Паралимпиаде в среду.

Церемония открытия состоится на Площади Согласия в центре Парижа. Там же завершится парад наций, который начнется у Триумфальной арки и пройдет по Елисейским полям.

Мероприятие стартует в 23:00 по казахстанскому времени и ориентировочно продлится не менее трех часов.

В рамках церемонии будет завершена эстафета паралимпийского огня, а Игры-2024 официально объявят открытыми.

В Казахстане прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах "Qazaqstan" и "Qazsport". Заявляется, что эфиры начнутся в 23:00 по времени Астаны.

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