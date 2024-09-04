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Давид Дегтярев стал первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории Казахстана

Опубликовано:

Казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев
Давид Дегтярев. Фото: Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский пауэрлифтер Давид Дегтярев победил на Играх-2024 в Париже и стал первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступает в весовой категории до 54 килограммов. На Паралимпиаде-2024 в этой дисциплине приняли участие 10 атлетов.

Дегтярев показал в финале лучший результат. В зачет пошла последняя попытка, в которой он поднял штангу весом 188 килограммов.

Серебро выиграл кубинец Пабло Рамирес Баррьентос (185 килограммов), бронзу — китаец Ян Цзинлан (179).

28-летний Дегтярев взял золото на вторых подряд Играх. Он стал первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории страны. Из казахстанцев золото также выигрывали пловчиха Зульфия Габидуллина (Рио-2016) и лыжник Александр Колядин (Пхенчхан-2018).

На Паралимпиаде в Париже в активе национальной команды также серебро Еркина Габбасова в пулевой стрельбе.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157324-david-degtyarev-stal-pervym-dvukratnym-paralimpiyskim-chempionom-v-istorii-kazahstana/

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