Казахстанец Кирилл Герасименко одержал волевую победу на Олимпиаде-2024

Казахстанский игрок в настольный теннис Кирилл Герасименко одержал победу в рамках встречи 1/16 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанца на этой стадии выступил представитель Германии Дан Цю, который является серебряным призером чемпионата мира 2022 года в командном турнире.
Герасименко удалось одержать волевую победу по ходу семи партий с общим счетом 4-3 (6:11, 11:6, 11:13, 5:11, 11:5, 11:9, 11:6). Далее казахстанец выступит в 1/8 финала олимпийского турнира по настольному теннису, его соперник определится позже.
Напомним, Кирилл Герасименко стартовал на Играх в Париже со второго раунда, где ему удалось одержать победу над спортсменом из Чили Николасом Бургосом.
На данный момент в активе казахстанской команды три медали на летней Олимпиаде-2024.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141563-igrok-v-nastolnyy-tennis-iz-kazahstana-vyshel-v-chetvertfinal-olimpiady-2024/