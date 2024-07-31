Казахстанец Кирилл Герасименко уступил в упорной борьбе за выход в четвертьфинал Олимпиады-2024

Казахстанский игрок в настольный теннис Кирилл Герасименко провел матч в рамках стадии 1/8 финала летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником представителя Казахстана на этой стадии выступил спортсмен из Египта Омар Ассар, который является семикратным победителем Африканских игр и чемпионатов Африки.

Встреча завершилась поражением Герасименко в упорной борьбе по ходу шести партий с общим счетом 2-4 (11:8, 11:6, 10:12, 10:12, 9:11, 3:11). Таким образом, казахстанцу не удалось выйти в 1/4 финала главного старта четырехлетия. Для него Олимпиада-2024 стала третьей в карьере.

На данный момент в активе Казахстана имеется три медали на Играх в Париже. Бронзовые награды стране принесли пара стрелков Ислам Сатпаев/Александра Ле и дзюдоист Гусман Кыргызбаев, а другой дзюдоист Елдос Сметов стал чемпионом Олимпиады.

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