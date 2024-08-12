Огонь Олимпиады-2024 погасили на церемонии закрытия

На церемонии закрытия погасили огонь Олимпиады-2024, в символическом действии приняли участие титулованные спортсмены со всего мира, передает корреспондент NUR.KZ.

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с речью. После этого мэр Парижа Анн Идальго передала олимпийский флаг мэру Лос-Анджелеса Карен Басс. В этом американском городе в 2028 году пройдут следующие летние Игры.

Когда Бах объявил Олимпиаду-2024 закрытой, олимпийский огонь погасили. Специальную лампаду вынес французский пловец Леон Маршан — четырехкратный чемпион Игр в Париже. Вместе с ним огонь задули шестеро титулованных спортсменов.

Пятеро из них представляли отдельные части света:

Азия — китаянка Сунь Инша, настольный теннис (3 золотые и 2 серебряные медали Олимпийских игр);

Африка — кениец Элиуд Кипчоге, легкая атлетика (2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая);

Америка — кубинец Михаин Лопес Нуньес, греко-римская борьба (5 золотых);

Европа — француз Тедди Ринер, дзюдо (5 золотых и 2 бронзовые);

Океания — австралийка Эмма Маккеон (6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых).

Шестой участницей была Синди Нгамба, которая в Париже-2024 выиграла бронзу в боксе. Медаль стала первой в истории для олимпийской сборной беженцев.

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