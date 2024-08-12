Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Огонь Олимпиады-2024 погасили на церемонии закрытия

Опубликовано:

Огонь Олимпиады-2024
Огонь Олимпиады-2024. Фото: Adnan Farzat/NurPhoto via Getty Images

На церемонии закрытия погасили огонь Олимпиады-2024, в символическом действии приняли участие титулованные спортсмены со всего мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Том Круз принял участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с речью. После этого мэр Парижа Анн Идальго передала олимпийский флаг мэру Лос-Анджелеса Карен Басс. В этом американском городе в 2028 году пройдут следующие летние Игры.

Когда Бах объявил Олимпиаду-2024 закрытой, олимпийский огонь погасили. Специальную лампаду вынес французский пловец Леон Маршан — четырехкратный чемпион Игр в Париже. Вместе с ним огонь задули шестеро титулованных спортсменов.

Пятеро из них представляли отдельные части света:

  • Азия — китаянка Сунь Инша, настольный теннис (3 золотые и 2 серебряные медали Олимпийских игр);
  • Африка — кениец Элиуд Кипчоге, легкая атлетика (2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая);
  • Америка — кубинец Михаин Лопес Нуньес, греко-римская борьба (5 золотых);
  • Европа — француз Тедди Ринер, дзюдо (5 золотых и 2 бронзовые);
  • Океания — австралийка Эмма Маккеон (6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых).

Шестой участницей была Синди Нгамба, которая в Париже-2024 выиграла бронзу в боксе. Медаль стала первой в истории для олимпийской сборной беженцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147532-ogon-olimpiady-2024-pogasili-na-ceremonii-zakrytiya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie