Страшным падением завершился олимпийский заезд на велотреке с участием казахстанца

Результаты заезда с участием казахстанца Андрея Чугая в утешительном раунде олимпийского турнира по кейрину были аннулированы из-за падения одного из атлетов, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее представитель республики в велоспорте на треке не смог напрямую квалифицироваться в четвертьфинал из предварительной стадии. Второй шанс продолжить борьбу за медали Чугай получил в утешительном раунде.
На этом этапе для выхода в четвертьфинал нужно попасть в топ-2 своего заезда. Однако во время гонки на высокой скорости упал Квеси Браун, выступающий за Тринидад и Тобаго.
Результаты Чугая и двух других спортсменов не засчитали, им предстоит соревноваться в утешительном раунде заново. Брауну оказали медицинскую помощь, он покинул велотрек на носилках с серьезной травмой. В повторном заезде пострадавший не будет участвовать.
UPD: во второй гонке Чугай финишировал последним из трех велогонщиков и завершил выступление на Олимпиаде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147325-strashnym-padeniem-zavershilsya-olimpiyskiy-zaezd-na-velotreke-s-uchastiem-kazahstanca/