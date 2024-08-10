Страшным падением завершился олимпийский заезд на велотреке с участием казахстанца

Результаты заезда с участием казахстанца Андрея Чугая в утешительном раунде олимпийского турнира по кейрину были аннулированы из-за падения одного из атлетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Казахстанский велогонщик Андрей Чугай не попал в четвертьфинал Олимпиады-2024

Ранее представитель республики в велоспорте на треке не смог напрямую квалифицироваться в четвертьфинал из предварительной стадии. Второй шанс продолжить борьбу за медали Чугай получил в утешительном раунде.

На этом этапе для выхода в четвертьфинал нужно попасть в топ-2 своего заезда. Однако во время гонки на высокой скорости упал Квеси Браун, выступающий за Тринидад и Тобаго.

Результаты Чугая и двух других спортсменов не засчитали, им предстоит соревноваться в утешительном раунде заново. Брауну оказали медицинскую помощь, он покинул велотрек на носилках с серьезной травмой. В повторном заезде пострадавший не будет участвовать.

UPD: во второй гонке Чугай финишировал последним из трех велогонщиков и завершил выступление на Олимпиаде.

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