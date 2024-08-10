Казахстанский велогонщик Андрей Чугай не смог напрямую выйти в 1/4 финала Олимпиады-2024

Казахстанский спортсмен Андрей Чугай в субботу начал выступление на Олимпиаде в Париже в кейрине — одной из дисциплин трековых велогонок, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Отечественный спортсмен принял участие в предварительном раунде, где занял пятое место в третьем заезде. От победителя Чугай отстал на 1,166 секунды.

Отметим, что в напрямую в четвертьфинал вышли только гонщики, занявшие место в двойке лучших своего заезда. Таким образом, Чугай продолжит свое выступление в утешительном раунде, где получит второй шанс отобраться в следующую стадию.

Напомним, ранее казахстанец стартовал в спринте, где занял последнее место в квалификации и не попал в финал.

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