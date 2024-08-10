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Казахстанский борец получил шанс на бронзу Олимпиады-2024

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Казахстанский борец Алишер Ергали
Алишер Ергали. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Четырехкратный призер чемпионата Азии по вольной борьбе казахстанец Алишер Ергали выступит в утешительном раунде Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен на Играх-2024 победил в 1/8 финала весовой категории до 97 килограммов, но затем уступил действующему чемпиону мира Ахмеду Тажудинову из Бахрейна.

В дальнейшем обидчик казахстанца выиграл еще одну схватку и вышел в финал. По регламенту это дало Ергали шанс на бронзу.

В утешительном раунде он встретится с иранцем Амирали Азарпирой, уступившим Тажудинову в 1/8 финала. Этот поединок состоится в рамках дневной сессии 11 августа, которая начнется в 14:00 по казахстанскому времени.

В случае победы Ергали оспорит бронзовую медаль с американцем Кайлом Снайдером, который проиграл Тажудинову в 1/2 финала.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147314-kazahstanskiy-borec-poluchil-shans-na-bronzu-olimpiady-2024/

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