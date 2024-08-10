Американские футболистки взяли золото на Играх-2024 и обновили рекорд

Женская сборная США по футболу обыграла команду Бразилии в финале летней Олимпиады-2024 и в пятый раз стала чемпионкой турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

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Американки одержали победу в решающем матче со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забила Мэллори Суонсон.

Сборная США впервые с 2012 года взяла золото Олимпиады в женском футболе. Команда обновила собственный рекорд по числу титулов. Американки выиграли пять из восьми олимпийских турниров в этой дисциплине.

Бронзу в Париже-2024 взяла сборная Германии, которая в матче за третье место одержала победу со счетом 1:0 над командой Испании.

Ранее определились олимпийские чемпионы и в мужском футболе. Сборная Испании во второй раз в истории стала победителем летней Олимпиады, обыграв в финальной встрече хозяев турнира команду Франции.

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