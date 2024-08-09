Самый молодой казахстанец на Олимпиаде-2024 потерял шанс на медаль

Казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали не попал в утешительный раунд Олимпиады-2024 в весовой категории до 80 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее спортсмен выиграл квалификационный поединок, но уступил на стадии 1/8 финала итальянцу Симоне Алессио — двукратному чемпиону мира и первому номеру посева.

Толеугали мог побороться за бронзу через утешительный раунд при выходе его обидчика в финал. Однако Алессио на следующей стадии со счетом 1:2 (6:1, 1:2, 9:10) уступил иранцу Мехрану Бархордари — призеру Азиатских игр, чемпионатов мира и Азии.

Таким образом, Толеугали завершил выступление на своей дебютной Олимпиаде. Спортсмен, которому в июле исполнилось 18 лет, — молодой представитель Казахстана на Играх-2024.

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