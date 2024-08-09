Казахстанский пятиборец не смог выйти в финал Олимпиады-2024

Представитель мужской команды Казахстана по пятиборью Георгий Борода-Дудочкин выступил в полуфинале летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.
В личном зачете верховой езды отечественный спортсмен набрал 300 очков и занял пятое место.
В бонус-раунде по фехтованию Борода-Дудочкин провел две дуэли, в которых одержал одну победу. В данной дисциплине казахстанец суммарно набрал 177 баллов и расположился на 17-м месте.
Далее спортсмен выступил в заплыве на 200 метров вольным стилем, где также финишировал на 17-й позиции с результатом в две минуты и восемь секунд.
Заключительной дисциплиной стал лазер-ран. В ней казахстанец занял 8-е место.
В общем зачете полуфинала А в современном пятиборье Борода-Дудочкин расположился на 16-й строчке, набрав 1452 очка, и не смог выйти в финальную часть олимпийских соревнований. Отметим, что за медали поборются пятиборцы из топ-9 каждого полуфинала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147070-kazahstanskiy-pyatiborec-ne-smog-vyyti-v-final-olimpiady-2024/