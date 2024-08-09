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Казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали уступил двукратному чемпиону мира на Олимпиаде-2024

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Казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали
Батырхан Толеугали. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Самый молодой казахстанец на Олимпиаде-2024 Батырхан Толеугали потерпел поражение в поединке 1/8 финала турнира по таеквондо, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником спортсмена по этой стадии был итальянец Симоне Алессио — двукратный чемпион мира и первый номер посева.

Поединок завершился в двух раундах. Только на последней секунде Толеугали смог набрать единственный результативный балл. Итоговый счет — 6:0, 3:1 в пользу Алессио.

Напомним, казахстанец начал выступление на Олимпиаде-2024 с победы в квалификационном поединке. Теперь он сохраняет шансы побороться за бронзу через утешительный раунд. Это станет возможным, если Алессио дойдет до финала.

Толеугали — самый молодой спортсмен в сборной Казахстана на Олимпиаде-2024. В июле ему исполнилось 18 лет.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146918-kazahstanskiy-taekvondist-batyrhan-toleugali-ustupil-dvukratnomu-chempionu-mira-na-olimpiade-2024/

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