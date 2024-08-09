Самый молодой казахстанский олимпиец с победы стартовал на Играх-2024

Казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали одержал победу в квалификационном поединке на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен стартовал в весовой категории до 80 килограммов. Его соперником по первому поединку был малиец Исмаэль Кулибали — победитель Африканских игр 2015 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира.

Противостояние продлилось максимальные три раунда и завершилось со счетом 2:1 (5:4, 1:1, 2:1) в пользу Толеугали.

Казахстанец пробился в 1/8 финала, где встретится с двукратным чемпионом мира Симоне Алессио. Итальянец посеян на Играх-2024 под первым номером.

Толеугали в июле исполнилось 18 лет. Он самый молодой спортсмен в сборной Казахстана на Олимпиаде в Париже.

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