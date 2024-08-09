Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Самый молодой казахстанский олимпиец с победы стартовал на Играх-2024

Опубликовано:

Казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали (справа)
Батырхан Толеугали (справа). Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали одержал победу в квалификационном поединке на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен стартовал в весовой категории до 80 килограммов. Его соперником по первому поединку был малиец Исмаэль Кулибали — победитель Африканских игр 2015 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира.

Противостояние продлилось максимальные три раунда и завершилось со счетом 2:1 (5:4, 1:1, 2:1) в пользу Толеугали.

Казахстанец пробился в 1/8 финала, где встретится с двукратным чемпионом мира Симоне Алессио. Итальянец посеян на Играх-2024 под первым номером.

Толеугали в июле исполнилось 18 лет. Он самый молодой спортсмен в сборной Казахстана на Олимпиаде в Париже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146843-samyy-molodoy-kazahstanskiy-olimpiec-s-pobedy-startoval-na-igrah-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie