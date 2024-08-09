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Два узбекистанца в один день стали двукратными олимпийскими чемпионами в Париже-2024

Опубликовано:

Узбекистанский таеквондист Улугбек Рашитов
Улугбек Рашитов. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Узбекистанские таеквондист Улугбек Рашитов и боксер Хасанбой Дусматов одержали победы в финалах Игр-2024 в Париже и стали двукратными олимпийскими чемпионами, передает корреспондент NUR.KZ.

Рашитов в решающем поединке весовой категории до 68 килограммов встретился с иорданцем Заидом Каримом и выиграл со счетом 2:0 (5:4, 3:1).

Узбекистанец стал первым двукратным олимпийским чемпионом в истории своей страны. Ранее он брал золото в этой же категории на Играх-2020 в Токио.

Вскоре успех Рашитова повторил Дусматов — чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Боксер в финале весовой категории до 51 килограмма победил француза Биллала Беннама единогласным решением судей со счетом 5:0.

Теперь в активе сборной Узбекистана три золота на Играх-2024. Ранее дзюдоистка Диера Келдиерова стала первой женщиной в истории своей страны, которая победила на Олимпиаде.

Повторить успех Рашитова и Дусматова в Париже может другой узбекистанский боксер Баходир Джалолов. Победителю Олимпиады-2020 в Токио предстоит выступить в финале и в столице Франции.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146648-dva-uzbekistanca-v-odin-den-stali-dvukratnymi-olimpiyskimi-chempionami-v-parizhe-2024/

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