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Узбекистанская дзюдоистка выиграла историческое золото на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Узбекистанская дзюдоистка Диера Келдиерова
Диера Келдиерова. Фото: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Диера Келдиерова стала олимпийской чемпионкой в дзюдо и принесла сборной Узбекистана первую медаль на Играх-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменка оказалась сильнейшей в весовой категории до 52 килограммов. В финале она встретилась с Дистрией Красничи из Косова — победительницей Олимпиады-2020 в дивизионе до 48 килограммов.

Келдиерова оформила вадза-ари, то есть получила вторую по результативности оценку после иппона. Это очко принесло ей победу.

Узбекистанка впервые стала олимпийской чемпионкой. Ранее она трижды попадала на пьедестал чемпионатов мира, выиграла две медали Азиады, в том числе золото.

Награда Келдиеровой стала для сборной Узбекистана первой на Олимпиаде-2024. Всего у этой национальной команды теперь 11 золотых олимпийских медалей. При этом Келдиерова — первая женщина из Узбекистана, которая стала чемпионкой Игр.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141008-uzbekistanskaya-dzyudoistka-vyigrala-zoloto-olimpiady-2024/

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