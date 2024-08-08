Олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов вышел в финал Игр в Париже

Представитель мужской сборной Узбекистана по боксу Баходир Джалолов одержал победу в рамках полуфинального поединка на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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В 1/2 действующий олимпийский чемпион одержал победу единогласным решением судей над немецким спортсменом Нельви Тиафаком в весовой категории до 92 килограммов.

В поединке за золотую медаль узбекистанец встретится с победителем боя между испанцем Айюбом Гадфа и французом Джамили Абуду.

Отметим, что первым соперником Гадфа на главном старте четырехлетия выступил представитель Казахстана Камшыбек Кункабаев, испанцу удалось выйти в четвертьфинал раздельным решением судей (3:2).

Финал олимпийского турнира по боксу в столице Франции состоится 11 августа в 1:51 по времени Казахстана.

Также добавим, что Баходир Джалолов является двукратным чемпионом мира и трехкратным победителем азиатского первенства.

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