Олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов вышел в финал Игр в Париже

Представитель мужской сборной Узбекистана по боксу Баходир Джалолов одержал победу в рамках полуфинального поединка на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.
В 1/2 действующий олимпийский чемпион одержал победу единогласным решением судей над немецким спортсменом Нельви Тиафаком в весовой категории до 92 килограммов.
В поединке за золотую медаль узбекистанец встретится с победителем боя между испанцем Айюбом Гадфа и французом Джамили Абуду.
Отметим, что первым соперником Гадфа на главном старте четырехлетия выступил представитель Казахстана Камшыбек Кункабаев, испанцу удалось выйти в четвертьфинал раздельным решением судей (3:2).
Финал олимпийского турнира по боксу в столице Франции состоится 11 августа в 1:51 по времени Казахстана.
Также добавим, что Баходир Джалолов является двукратным чемпионом мира и трехкратным победителем азиатского первенства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2146042-olimpiyskiy-chempion-iz-uzbekistana-bahodir-dzhalolov-vyshel-v-final-igr-v-parizhe/