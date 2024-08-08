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Казахстанскому борцу Демеу Жадраеву вручили серебряную медаль Олимпиады-2024 (фото)

Опубликовано:

Серебряный призер ОИ-2024 Демеу Жадраев
Демеу Жадраев: Турар Казангапов/НОК РК

На арене "Марсово поле" в Париже состоялась торжественная церемония награждения призеров летних Олимпийских игр – 2024 по греко-римской борьбе, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Представителю мужской команды Казахстана Демеу Жадраеву вручили серебряную медаль. Напомним, отечественный спортсмен выступил в финальной схватке весовой категории до 77 килограммов, где уступил японскому борцу Нао Кусаке с итоговым счетом 2:5.

Для 34-летнего уроженца Ушарала (Алматинская область) эта награда стала первой на Олимпийских играх. Вместе с ним и Кусакой на пьедестале расположились бронзовые призеры — армянин Малхас Амоян и кыргызстанец Акжол Махмудов.

На момент публикации медаль Жадраева стала вторым серебром и шестой наградой в общем активе Казахстана на Олимпиаде-2024.

Напомним, ранее выступление казахстанца в финальном поединке прокомментировал главный тренер национальной сборной по борьбе греко-римского стиля и олимпийский чемпион Игр-1996 в Атланте Юрий Мельниченко.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146005-kazahstanskomu-borcu-demeu-zhadraevu-vruchili-serebryanuyu-medal-olimpiady-2024-foto/

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