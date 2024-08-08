Казахстанскому борцу Демеу Жадраеву вручили серебряную медаль Олимпиады-2024 (фото)

На арене "Марсово поле" в Париже состоялась торжественная церемония награждения призеров летних Олимпийских игр – 2024 по греко-римской борьбе, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Демеу Жадраев рассказал о дальнейших планах после завоевания серебряной медали на Олимпиаде-2024

Представителю мужской команды Казахстана Демеу Жадраеву вручили серебряную медаль. Напомним, отечественный спортсмен выступил в финальной схватке весовой категории до 77 килограммов, где уступил японскому борцу Нао Кусаке с итоговым счетом 2:5.

Для 34-летнего уроженца Ушарала (Алматинская область) эта награда стала первой на Олимпийских играх. Вместе с ним и Кусакой на пьедестале расположились бронзовые призеры — армянин Малхас Амоян и кыргызстанец Акжол Махмудов.

На момент публикации медаль Жадраева стала вторым серебром и шестой наградой в общем активе Казахстана на Олимпиаде-2024.

Напомним, ранее выступление казахстанца в финальном поединке прокомментировал главный тренер национальной сборной по борьбе греко-римского стиля и олимпийский чемпион Игр-1996 в Атланте Юрий Мельниченко.

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