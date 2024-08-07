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Поражение украинского депутата лишило казахстанского борца шанса на бронзу Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский борец Нурсултан Турсынов
Нурсултан Турсынов. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Нурсултан Турсынов не попал в утешительный раунд Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен на Играх в Париже соревновался в весовой категории до 87 килограммов. Он одержал разгромную победу в 1/8 финала, но затем уступил действующему олимпийскому чемпиону и депутату Верховной рады Украины Жану Беленюку.

В дальнейшем обидчик казахстанца проиграл иранцу Алирезе Мохмади и остановился в шаге от финала. Если бы Беленюк вышел в решающую схватку, то Турсынов получил бы шанс побороться за бронзу через утешительный раунд.

Таким образом, казахстанский борец завершил выступление на Олимпиаде-2024. Беленюк оспорит бронзу с победителем утешительной схватки между колумбийцем Карлосом Муньосом и поляком Аркадиушем Кулиничем.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145972-porazhenie-ukrainskogo-deputata-lishilo-kazahstanskogo-borca-shansa-na-bronzu-olimpiady-2024/

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